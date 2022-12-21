تباين مؤشرات البورصة مستهل تعاملات اليوم الاربعاء

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاربعاء 21-12-2022 ، علي أداء متباين .

واتجه المؤشر الرئيسي EGX30 نحو التراجع بنسبة 0.89% عند مستوى 14393 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% عند مستوى 2798 نقطة .

وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.13% عند 4161 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 173 سهما ، ارتفع منهم 19 سهما ، وتراجع 46 سهما ، فيما استقر 108 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 950.5 الف جنيه.

فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، بصافي قيمة 899.08 الف جنيه ، و 51.4 الف جنيه علي الترتيب.