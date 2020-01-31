تباين مؤشرات البورصة في يناير.. والأسهم تخسر 200 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يناير المنقضي، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، وتداولات قوية على أسهم البنوك، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأوضح التقرير الذي – وصل “المال” نسخة منه – أن مؤشر “Egx30” الرئيسي انخفض بنسبة 0.31%، ليسجل مستوى 13918 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67%، ليصل إلى 538 نقطة، وهبط “Egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة.

وأشار تقرير البورصة إلى أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسر ما يعادل 200 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، مقابل 708.3 مليار جنيه استهل بها تعاملات الشهر المذكور.

يذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب على قطاع البنوك والعقارات.

ويشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 من إجمالى 178 متداولاً، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.