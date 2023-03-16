تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم.. و«EGX30» يصعد نحو 2%

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 16-3-2023، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 2.01% ، عند مستوى 15021 نقطة، فيما تراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، عند مستوى 2558 نقطة، وارتفع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.19% عند 3818 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهمًا، ارتفع منها 42 سهمًا، في حين تراجع 82 سهمًا، و استقر 72 سهمًا دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 32.18 مليون جنيه، و61.48 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 94.18 مليون جنيه.