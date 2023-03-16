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تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم.. و«EGX30» يصعد نحو 2%

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وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهمًا، ارتفع منها 42 سهمًا، في حين تراجع 82 سهمًا، و استقر 72 سهمًا دون تغيير .

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم.. و«EGX30» يصعد نحو 2%
جهاد سالم

جهاد سالم

12:57 م, الخميس, 16 مارس 23

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 16-3-2023، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 2.01% ، عند مستوى 15021 نقطة، فيما تراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، عند مستوى 2558 نقطة، وارتفع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.19% عند 3818 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهمًا، ارتفع منها 42 سهمًا، في حين تراجع 82 سهمًا، و استقر 72 سهمًا دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 32.18 مليون جنيه، و61.48 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 94.18 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:57 م, الخميس, 16 مارس 23