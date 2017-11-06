تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على تباين، وسط مشتريات للمستثمرين المحليين والأجانب، مقابل مبيعات عربية.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.22% ليصل إلى 14152 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.12% إلى 785 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.11% إلى 1766 نقطة.

وتاثرت البورصة المصرية خلال تداولات، أمس، بقرار ايقاف رجال الأعمال والوزراء السعوديين، و هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.95% إلى 14183 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63 %، إلى 784 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا 0.67% إلى 1764 نقطة.