بورصة وشركات

تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين

المال - خاص:استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على تباين، وسط مشتريات للمستثمرين المحليين والأجانب، مقابل مبيعات عربية.وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.22% ليصل إلى 14152 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.12% إلى 785 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع ن
11:02 ص, الأثنين, 6 نوفمبر 17 11:02 ص, الأثنين, 6 نوفمبر 17

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المال – خاص:

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على تباين، وسط مشتريات للمستثمرين المحليين والأجانب، مقابل مبيعات عربية.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.22% ليصل إلى 14152 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.12% إلى 785 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.11% إلى 1766 نقطة.

وتاثرت البورصة المصرية خلال تداولات، أمس، بقرار ايقاف رجال الأعمال والوزراء السعوديين،  و هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.95% إلى 14183 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63 %، إلى 784 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا 0.67% إلى 1764 نقطة.

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