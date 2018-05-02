تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات مايو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء -أولى جلسات شهر مايو- وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والأجانب ومبيعات طفيفة للعرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.21 % ليسجل 18257 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54% ليصل إلى 881 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% إلى 2315 نقطة.

يشار إلى أن البورصة قج أوقفت التداولات، أمس الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

يذكر ان البورصة أنهت تعاملات شهر أبريل المنقضي على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي 4.84% ليصل إلى 18296 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.71%، ليصل إلى 877 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً 3.06% إلى 2307 نقطة.