تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

مصطفى طلعت:تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المحليين.وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.17% ليصل إلى 15894 نقطة، كما تراجع مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23% ليسجل مستوى 797 نقطة، فيما انخفض مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنحو

مصطفى طلعت:

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المحليين.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.17% ليصل إلى 15894 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23% ليسجل مستوى 797 نقطة، فيما انخفض مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنحو 0.3% إلى 2037 نقطة.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد انهت تعاملات جلسة امس الاثنين على تراجع جماعي اذ انخفض المؤشر الثلاثيني 1.37% عند مستوى 15921 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% ليسجل 795 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا 0.95% عند 2037 نقطة.