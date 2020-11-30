تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائي للمستثمرين المصريين وبيعي للعرب والاجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.15% إلى 10993 نقطة، بينما مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.18% إلى 2039 نقطة، وصعد مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.11% إلى 2984 نقطة.

وتوقع خبراء التحليل الفني مواصلة مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ، التحركات العرضية مابين مستويات 10800 – 11000 نقطة، مع استمرار تفوق نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة المتوسطة.

ونوه الخبراء إلي أن المؤشر السبعينى اقترب من منطقة المقاومة المهمة 2040 نقطة والتي يدعم اختراقها مواصلة الصعود لقمته السابقة 2070 نقطة، فيما يمثل كسرها لأسفل أول إشارة سلبية لحركة المؤشر.

وقال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، أن EGX30، نفذ اليوم جلسة هادئة نسبيا مع ارتفاعات محدودة.

واستكمل غريب أن EGX30 ، مازال حبيس الحركة العرضية ما بين مستويات الدعم 10800 نقطة، والمقاومة 11100 نقطة.

وتوقع غريب أن يواصل المؤشر نفس الأداء خلال تعاملات اليوم، والتحرك في حدود 100 نقطة، سواء صعودا أو هبوطا.

وقال إن مؤشر EGX70 ، يستحوذ على الأداء الأفضل ، حاليا، حيث تمكن الأسبوع الماضي من تخطي مستوى المقاومة 2040، والصعود لمستوى 2070 نقطة قبل ظهور عمليات جني الأرباح التي دفعته لمستويات 2000 نقطة.

وأشار غريب إلي الصعود القوي لمؤشر EGX70، أمس ، ليعاود الاقتراب مجددا لقرب مستوى المقاومة 2040 نقطة، إلا إن هناك انتقالا للسيولة بين الأسهم المكونة للمؤشر.

وقال إن EGX70، لديه سناريوهان للتحرك على الأجل القريب الأول التمكن من اجتياز المقاومة 2040 نقطة ما يدعمه لاستهداف مستوى 2070 نقطة.

أما السيناريو الآخر فيتمثل في ظهور القوى البيعية والهبوط دون مستوي 2040 نقطة ، ما يمثل أول إشارة سلبية للتحركات على المدى القصير.

ولفت ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنين إلي إنهاء مؤشر EGX30 ، تعاملات اليوم على ارتفاع محدود.

ورجح نبيل استهداف EGX30، الصعود للتجربة على مستوى المقاومة 11000 نقطة، ثم 11120 نقطة على الأجل القريب.

وقال إن أي صعود محتمل للمؤشر سيكون بقيادة قطاعى العقارات والبتروكيماويات.

ونوه نبيل إلى أن أي تراجع أو تصحيح قد يشهده مؤشر EGX30، خلال الفترة القليلة القادمة فإن مستوى الدعم الفرعي عند 10900 نقطة والدعم رئيسي بالقرب من 10670 نقطة، قادر على إيقاف أى تصحيح.

وتطرق نبيل إلى حالة الضعف التي بدأت في الظهور على المؤشر السبعينى والأسهم المكونة له.

وقال نبيل إن اخترق EGX70 ، الأسبوع الماضي مستوى 2040 نقطة والصعود لقرب من 2064 نقطة يمثل عملية اختراق كاذبة ، حيث ظهرت القوى البيعية بقوة لتدفعه للإغلاق وأسفل مستوى المقاومة ، ومن ثم مواصلة الهبوط فى جلسة نهاية الأسبوع الهبوط ليصل إلى 2009 نقطة، وهو المرجح تكراره خلال الأسبوع الجاري.

ونوه إلي أن المؤشر لديه مستوى دعم أول عند 1970 نقطة وحال كسره، يواصل الهبوط لقرب مستوي الدعم الثانى 1907 نقطة.

وشدد نبيل على ضرورة الإبتعاد عن الشراء بالهامش فى الاسهم التى فقدت اتجاها الصاعد فى المؤشر مع استغلال أى صعود للأسهم المكونة للمؤشر السبعينى فى تخفيف المراكز وجنى الأرباح.

كما نصح المتعاملين بتبديل المراكز مع الأسهم القوية ماليا فى المؤشر الثلاثينى والتى بدأت تؤكد اقترابها من تكوين قاع على المدى المتوسط وفى انتظار تكوين اتجاه صاعد على المدى القصير.