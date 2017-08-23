تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت: تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط إتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء محدود للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" 0.23% إلى مستوى 13085 نقطة، بينما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 687 نقطة

مصطفى طلعت:



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط إتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء محدود للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” 0.23% إلى مستوى 13085 نقطة، بينما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 687 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.41% إلى مستوى 1557 نقطة.

يذكر ان البورصة انهت تعاملات أمس الثلاثاء، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمؤسسات المصرية والعربية، وإرتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.28% عند مستوى 13142نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ليصل إلى 681 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% عند 1548نقطة.