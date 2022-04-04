أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الاثنين على تباين اذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11529 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.57% إلى 1936 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.44% إلى 2944 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 102.2 و70.4 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الاجانب البيع بصافي قدرة 172.6 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداولات على الاسهم 906 مليون جنيه، وجرى التعامل على 193 سهم ارتفع منها 61 سهم، وانخفض 41 سهم، بينما استقرت اسعار 91 سهم عند نفس مستويات اسعار جلسة الاحد.

وتوقع محللون فنيون تماسك مؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة واعادة التجربة على مناطق المقاومة 11600 و11800 نقطة على الاجل القريب.

ويرى المحللون أن صفقات الاستحواذ المعلن عنها تباعاً تدعم الاتجاه الايجابي للسوق كما أنها تعيد تقييم القطاعات والأسهم.

وشهدت البورصة الاعلان عن صفقتي استحواذ هذا الاسبوع الاولى على اسهم شركة دومتي الغذائية والاخرى على شركة “جيزة سيسيتمز” التابعة لشركة بي انفستمنتس القابضة.