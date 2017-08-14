تباين مؤشرات البورصة في الجلسة الصباحية اليوم الإثنين

خالد بدر الدين:



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مع تراجع مؤشر إيجى إكس 30 EGX بنسبة طفيفة بلغت 0.08%، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 EGX بحوالى 0.24%.



وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مؤشر إيجى إكس 50 EGX انخفض بنسبة طفيفة توقفت عند 0.01% وهبط مؤشر إيجى إكس 20 EGX بحوالى ة 0.10% ولكن مؤشر “إيجى إكس 100 EGX الأوسع نطاقًا صعد بنسبة 0.15%.



وكانت وكالة رويترز نشرت أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى سجل أسوأ أداء في منطقة الشرق الأوسط أمس الأحد، مع تراجعه بحوالى 1.4% لينزل إلى 13280 نقطة بقيادة الأسهم التي تتداولها غالبا الصناديق الأجنبية، حيث هبطت ثقة المستثمرين الأجانب مع نهاية الأسبوع الماضى، بسبب تفاقم التوترات السياسية وتزايد التصريحات النارية بين زعيمى الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.