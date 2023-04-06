تباين مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6-4-2023، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.19% عند مستوى 16986 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الصعود بنحو 0.35%، عند مستوى 2996 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.3% عند 4457 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 158 سهما، ارتفع منهم 39 سهما، فيما تراجع 7 أسهم ، و استقر 112 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.35 مليون جنيه، و 4.32 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 5.68 مليون جنيه.