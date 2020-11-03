تباين مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائي للمستثمرين المصريين وبيعي للعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10483 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.39% إلى 1813 نقطة.

وبالمثل، انخفض مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2662 نقطة.

وتوقع خبراء سوق المال أن تتحول مؤشرات البورصة نحو الصعود بجلسة الثلاثاء، مدعومة بتحركات إيجابية لسهم البنك التجارى الدولى CIB تدفعه للارتفاع، مع وجود عمليات متاجرة على أسهم قطاع الحليج.

وشهدت البورصة تراجعات خلال تداولات الأحد والإثنين، مع انخفاض جماعى للمؤشرات وسط مبيعات أجنبية، رغم تجاوز التداولات حاجز المليار جنيه.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتماسك بجلسة الثلاثاء وتتحول نحو الصعود ليتجه المؤشر الثلاثينى نحو 10650 نقطة.

وأشار إلى أن هذا الصعود ستدعمه تحركات إيجابية لسهم البنك التجارى الدولى يتجه معها نحو مستويات تتراوح بين 63.5 و64 جنيها، مقارنة بمستوى 61.4 جنيه بإغلاق أمس، بجانب عمليات متاجرة على أسهم قطاع الحليج.

وأوضح أن أدنى مستويات الأسبوع الحالى سجلتها السوق بجلسة الإثنين.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إن سهم البنك التجارى الدولى سيتحرك نحو الصعود عقب تراجعات على مدى 7 جلسات متتالية.

ليتجه صوب 63 جنيها، ما يدعم تحركات المؤشر الثلاثينى صوب 10500 نقطة. ولفت إلى أن أسهم الحليج ستشهد عمليات متاجرة بجلسة اليوم تدعم تحركات السوق الصعودية.

وتوقع الأعصر تحركات إيجابية لحزمة أسهم تمشيا مع ارتفاعات السوق، أبرزها «السويدى إليكتريك» نحو 7.40 جنيه، مقارنة مع 7.1 جنيه بجلسة الإثنين، و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» نحو 6.15 مقابل 5.9 جنيه أمس.

وسهم أبوقير للأسمدة نحو 18.45 جنيه، مقابل 17.9 جنيه، كما توقع تحرك سهم بنك تنمية الصادرات نحو 15.40 جنيه، مقابل 14.9 جنيه الإثنين، وسهم العربية لحليج الأقطان نحو 2.80 جنيه، مقابل 2.7 جنيه أمس.