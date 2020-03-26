تباين مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

هبط مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 0.02% ليسجل مستوى 9863 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% إلى 937 نقطة، وصعد مؤشر "exg100" الاوسع تطاقاً بنحو 0.39% إلى 1025 نقطة.

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الاسبوع، على حالة تباين في المؤشرات.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.02% ليسجل مستوى 9863 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% إلى 937 نقطة، وصعد مؤشر “exg100” الاوسع تطاقاً بنحو 0.39% إلى 1025 نقطة.

واختتمت السوق تعاملات جلسة أمس الأربعاء على صعود متواضع لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات على الأسهم بلغت 677 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.97% إلى 9865 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.76 % إلى 930 نقطة ، والمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 1.98 % إلى 1021 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 677 مليون جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه لأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 109 سهمًا من إجمالى 167 متداولة، بينما هبط 22 فقط، وبقى 36 دون تغير.

وارتد الهبوط إلى البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء؛ ليهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.76% وذلك بعد ثلات جلسات صاعدة .

وأظهرت البورصة أول إشارة للتعافى بجلسة الخميس، بصعودها 5% بفضل تعاملات بنكي الأهلي ومصر، ثم استكملت الصعود بجلسة الأحد بنسبة 6% ، والإثنين بنسبة 3% بدعم مبادرة من الرئيس السيسي بقيمة 20 مليار جنيه.