تباين مؤشرات البورصة في افتتاح تعاملات الأحد

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.3% إلى 13642 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.42% ليصل إلى 612 نقطة حتى الساعة 10:30

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7.7 مليار جنيه الأسبوع الماضى بدعم من المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب ليغلق عند مستوى 686 مليار جنيه، مقارنة بـ 679 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 جلسة الخميس عند قمة تاريخية جديدة مسجلا 13683 نقطة، بارتفاع0.37%.كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.54% إلى مستوى 609 نقطة، ومؤشر EGX50 0.64% عند مستوى 2095 نقطة.