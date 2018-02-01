تباين مؤشرات البورصة في أسبوع وترجيحات باستعادة التوازن

محلل: البورصة تترقب ما ستسفر عنه اجتماعات "السياسة النقدية" عن أسعار الفائدةالخدمات المالية يتصدر القطاعات النشطة.. واوراسكوم للإتصالات تقتنص الشركات 2.4 مليار جنيه زيادة في قيم التداولات.. و10.7 مليار مكاسب رأس المال السوقي مصطفى طلعتتباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، الأسبوع ال

محلل: البورصة تترقب ما ستسفر عنه اجتماعات “السياسة النقدية” عن أسعار الفائدة

الخدمات المالية يتصدر القطاعات النشطة.. واوراسكوم للإتصالات تقتنص الشركات

2.4 مليار جنيه زيادة في قيم التداولات.. و10.7 مليار مكاسب رأس المال السوقي



مصطفى طلعت

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، الأسبوع الحالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” 0.54% إلى 15089 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 2.8% إلى 871 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 2.01% إلى 2057 نقطة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قائمة أنشط القطاعات من حيث كمية التداول بتنفيذات بلغت 278 مليون ورقة مالية، بينما إحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية، وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الأخير.

وارتفعت قيم التداول إلى 8.8 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار الاسبوع السابق، بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه، بينما ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 10.7 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم على 73.05 %، والسندات على 26.95%.

واستحوذ المصريون على 69.1% من تعاملات السوق، والأجانب على 23% بصافي شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه، والعرب على 7.86 % بصافي شراء 8.2 مليون جنيه، وفق تقرير البورصة.

وإحتلت شركة اوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات مدرجة من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة، والقلعة القابضة للإستثمارات المالية في المركز الثاني، بينما جاءت شركة العربية لحليج الاقطان في المرتبة الأخيرة.

وعلى صعيد تعاملات بورصة النيل، سجلت قيم تداول قدرها 6.7 مليون جنيه، وتصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية “ايكمي” انشط شركاتها، في الوقت الذي إحتلت شركة فرتيكا للبرمجيات المركز الأخير.

وقال سعيد الفقي مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية أن السوق مر بحالة من عدم الإستقرار خلال الأسبوع الحالي، دفعته لملامسة مستوى دعمة الرئيسي عند 15050 نقطة، ويرجع ذلك الي حالة القلق والترقب عما سيسفر عنه إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن سعر الفائدة منتصف الشهر الحالي.

وأشار “الفقي” إلى أن هذه الحالة تدفع البورصة إلى التحرك بشكل عرضي خلال الأسبوع المقبل بين 15100 و15400 نقطة، مع إستعادة السوق لتوازنه وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق.

أما بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فرجح مدير فرع اصول أن يكون أداؤه اكثر ثباتا مقارنة بالمؤشر الرئيسي خلال هذه الفترة، لتحقيق مستويات جديدة بالقرب من 885 نقطة مع إنتقال السيولة إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة.