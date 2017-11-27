بورصة وشركات

تباين مؤشرات البورصة فى تعاملات الإثنين الصباحية

  رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.   وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14144 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% عند مستوى 779 نقطة حتى الساعة 11:00.   واختت
11:14 ص, الأثنين, 27 نوفمبر 17 11:14 ص, الأثنين, 27 نوفمبر 17

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.
 
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14144 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% عند مستوى 779 نقطة حتى الساعة 11:00.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها متجاوزة الهجوم الارهابى على مسجد بالعريش الجمعة الماضى، حيث صعد egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 14222 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 0.51% عند مستوى 776 نقطة.
 
كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.14% عند 1806 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 0.33% عند 2473 نقطة وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 1.23% عند مستوى 13860 نقطة.
 

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