تباين مؤشرات البورصة فى تعاملات الإثنين الصباحية

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14144 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% عند مستوى 779 نقطة حتى الساعة 11:00. واختت



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14144 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% عند مستوى 779 نقطة حتى الساعة 11:00.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها متجاوزة الهجوم الارهابى على مسجد بالعريش الجمعة الماضى، حيث صعد egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 14222 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 0.51% عند مستوى 776 نقطة.



كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.14% عند 1806 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 0.33% عند 2473 نقطة وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 1.23% عند مستوى 13860 نقطة.

