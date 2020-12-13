بورصة وشركات

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. والعرب الأكثر شراء

فضل المستثمرون المصريون والأجانب البيع
مصطفى طلعت 12:47 م, الأحد, 13 ديسمبر 20 12:47 م, الأحد, 13 ديسمبر 20

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد مع اتجاه المستثمرين العرب نحو الشراء والمصريين والأجانب إلى البيع.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10987 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.66% إلى 2106 نقطة.

وبالمثل، صعد مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% إلى 3055 نقطة.

ويرى محللون أن البورصة المصرية ستشهد تحركات عرضية، الأسبوع الحالي، وسط صراع بين البائعين والمشترين بينما تتحرك حزمة من الأسهم القيادية بشكل إيجابي.

وأنهت البورصة المصرية الأسبوع الماضى على تباين بين التراجع والارتفاع الهامشي، ومكاسب لرأس المال السوقي، وزيادة فى التداولات، وسيطرة بيعية على تعاملات المستثمرين الأجانب، وشرائية للعرب.

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وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيشهد تحركات عرضية خلال جلسات النصف الأول من الأسبوع، على أن يعاود الارتفاع فى النصف الثاني، وسط تحركات إيجابية لحزمة من الأسهم القيادية.

وتوقّع تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10800 و11150 نقطة، مع استمرار سهم البنك التجارى الدولى بالسير فى القناة العرضية بين 59.80 و64.50 جنيه.

وأكد أن هناك عددًا من الأسهم تشهد تحركات إيجابية، الأسبوع الحالي، موصيًا بشرائها عند مستويات معينة.

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ورشح مستهدفات لشراء أسهم أوراسكوم للتنمية عند 4.75 جنيه، مقارنة بإغلاق 4.9 جنيه الخميس الماضي، وشراء حديد عز عند 7.55 جنيه، مقابل 7.74 الخميس، وأبو قير للأسمدة عند 20.30 جنيه، مقابل 21 جنيهًا.

وأوصى أيضًا بشراء سهم السويدى إليكتريك عند 8.72 جنيه، مقارنة مع 8.9 جنيه الخميس، وسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 2.93 جنيه، مقابل 3.1 جنيه، وسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 5.90 جنيه نظير إغلاق 6.2 جنيه الخميس، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» عند 14.60 جنيه، مقابل 15 جنيهًا الخميس.

وحول تحركات المؤشر السبعينى قال عبد القادر إنه يمر بحركة تصحيحية طفيفة عقب المستويات والارتفاعات القوية التى شهدها منذ إطلاقه بداية العام الحالي.

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من جانبه قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة HD لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيتحرك، هذا الأسبوع، فى نطاق عرضى بين 10900 و11100 نقطة، وسط صراع بين القوى الشرائية والضغوط البيعية.

وتوقّع تحركات إيجابية لسهمي السويدى إليكتريك ليتجه نحو 9.10 جنيه، وفوري للمدفوعات الإلكترونية نحو 33.5 جنيه.

وأكد أن المؤشر السبعينى نجح فى إضافة مزيد من النقاط لرصيده، ما يدفعه نحو 2200 نقطة خلال الفترة المتبقية من ديسمبر الحالي.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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