تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. والعرب أكثر بيعًا

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 15096، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 843 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرًا.وبلغت قيمة الت

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 15096، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 843 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وبلغت قيمة التداولات 587 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 42.5 مليون جنيه، و28 مليون جنيه، و21 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بقيم تداولات قدرها 25 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه، و65.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 56 سهمًا من إجمالى 167 سهمًا متداولاً، وهبط 67 وبقى 44 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 15127 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 837 نقطة.