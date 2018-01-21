تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات .. والعرب أكثر بيعًا

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على تباين ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29 % عند مستوى 15455 نقطة،وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 854 نقطة حتى الساعة 12:45

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على تباين ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29 % عند مستوى 15455 نقطة،وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 854 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات 673 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 72 مليون جنيه، و7ملايين جنيه، و15 مليون جنيه التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بقيم تداولات قدرها 30.5 مليون جنيه، و3.5 مليون جنيه، و59 مليون جنيه التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 58 سهمًا من إجمالى 176 سهما متداولا، بينما هبط 78وبقى 40 دون تغير.