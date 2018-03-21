تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. والعرب الأكثر بيعًا

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.35 % عند مستوى 17173 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عند مستوى 886 نقطة.وبلغت قيمة التداولات 895 م

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.35 % عند مستوى 17173 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عند مستوى 886 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 895 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 11 مليون جنيه، و91 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين و العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 56 مليون جنيه، و19 مليون جنيه، و10.5 مليون جنيه، و16.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالى 157 سهمًا متداولًا، وهبط 56 وبقى 39 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على هبوط أغلب مؤشراتها بشكل طفيف وسط اتجاه بيعى للمصريين، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34 % عند مستوى 17113 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند مستوى 886 نقطة.