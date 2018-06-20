تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. والعرب والأجانب أكثر بيعاً

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34% عند مستوى 16122 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند…

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34% عند مستوى 16122 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 802 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 462 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 27.5 مليون جنيه، و14.5 مليون جنيه، و10.5 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 37 مليون جنيه، و12 مليون جنيه، و 2.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 80 سهمًا من إجمالى 145 سهماً متداولاً، بينما هبط 30 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات -أمس الثلاثاء- أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر على أداء متأرجح وسط اتجاه بيعى للعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.94% عند مستوى 16067 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 802 نقطة.