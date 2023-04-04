تباين مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم والرئيسي يهبط 0.28%

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023، على تباين، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.28% عند مستوى 17009 نقاط.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.14%، عند مستوى 2904 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.01% عند 4389 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 169 سهما، ارتفع منها 50 سهما، فيما تراجع 28 سهما، واستقر 91 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 5.73 مليون جنيه، و25.53 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 31.56 مليون جنيه.