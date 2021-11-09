بورصة وشركات

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط تداولات محدودة

سيطرة بيعية على تعاملات المحليين والأجانب واتجاه شرائي للعرب
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منى عبدالباري 3:14 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 3:14 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين للمؤشرات، كان الرابح الوحيد فيه المؤشر الثلاثيني، بينما هبط المؤشرين السبعيني والمئوي الأوسع نطاقا.

سيطرة بيعية على تعاملات المحليون والأجانب واتجاه شرائي للعرب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنهاية التعاملات بنسبة 0.79% مغلقا عند مستوى 11588 نقطة، بينما تراجع المؤشر السبعيني egx70 بنسبة 1.05% منهيا التداولات عند 2186 نقطة، كما تراجع المؤشر المئوي egx100 الأوسع نطاقا بنحو 1% إلى مستوى 3164 نقطة.

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وانتهت التعاملات بتداولات محدودة سجلت 810 مليون جنيه، من خلال التعامل على 194 شركة، من خلال 35.7 ألف عملية.. وارتفعت أسهم 34 شركة، بينما تراجع 103 أسهم، وظل 57 على ثبات.

واتجه المستثمرون المحليون والأجانب نحو البيع بصافي 14.25 مليون جنيه، و24.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 39 مليون جنيه.

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وكانت البورصة المصرية استهلت تعاملات اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، تحول إلى تباين بمنتصف ونهاية التعاملات، كان الرابح الوحيد فيه المؤشر الثلاثيني، وذلك وسط تداولات محدودة منذ بداية اليوم.

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بقلم منى عبدالباري

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