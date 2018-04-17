تباين مؤشرات البورصة بالمنتصف والمصريين والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدين: تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11% عند مستوى 17816نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 867 نقطة حتى…

رجب عزالدين:

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11% عند مستوى 17816نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 867 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 776 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40 مليون جنيه و15.5 مليون جنيه و5مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9 مليون جنيه و26 مليون جنيه و26 مليون جنيه على التوالى

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 97 سهما من إجمالى 171سهما متداولا، بينما هبط 32وبقى 42دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها ،حيث صعدالمؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.18% ليسجل مستوى 17620 نقطة.،كما صعد مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.38% ليصل إلى 867 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% إلى 2261 نقطة.