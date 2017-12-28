تباين مؤشرات البورصة بالمنتصف والمصريون الأكثر بيعا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة من الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 15029 نقطة ،بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24 % عند مستوى 82

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة من الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 15029 نقطة ،بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24 % عند مستوى 824نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 378 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 15.5مليون جنيه و5 مليون جنيه و51 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 6.5 مليون جنيه و 493 ألف جنيه و64.5 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمرعلى معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 65 سهم من إجمالى 167 سهما متداولا،بينما هبط 64 سهم وبقى 38 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط طفيف لمؤشراتها بعد حالة من التأرجح استمرت طوال الجلسة وسط اتجاه بيعى للمصريين حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.12% عند مستوى 14904 نقطة ،بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01 % عند مستوى 826نقطة .