تباين مؤشرات البورصة بالمنتصف والمؤسسات المصرية الأكثر بيعا

رجب عز الدين: تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة طفيفة 0.15% عند 14704 نقطة ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.12 % عند 829 نقطة حتى الواحدة ظهرا. &n

رجب عز الدين:



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة طفيفة 0.15% عند 14704 نقطة ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.12 % عند 829 نقطة حتى الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 641 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 184 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب و الأجانب والمؤسسات العربية و الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 87.5 مليون جنيه و38 مليونا و633 ألفا و18 مليونا و39 مليونا على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 42 سهما من إجمالى 163سهما متداولا، بينما هبط 89 سهما وبقى 32 دون تغير.

و اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب، و صعد “egx30″ بنسبة طفيفة 0.03% عند 14682 نقطة ، بينما هبط مؤشر”egx70” بـ 1.15% عند 830 نقطة .

