تباين مؤشرات البورصة بالمنتصف.. والأجانب الأكثر بيعًا

رجب عزالدين تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 16226 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 801 نقطة حتى الساعة 12:45. وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط



رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 16226 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 801 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 794 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدره 139 مليون جنيه ومليون جنيه و950 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 112 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه و21.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 42 سهما من إجمالى 146 متداولة، بينما هبط 68 وبقى 36 دون تغير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على ارتفاع جماعي وسط مشتريات قوية للمستثمرين الأجانب، حيث صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.5% مسجلاً مستوى 16178 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54% ليصل إلى 802 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنسبة 0.62% إلى 2048 نقطة.

