تباين مؤشرات البورصة بافتتاح جلسة الثلاثاء

أسماء السيد افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي نحو 13147 نقطة، صاعدًا بنحو1.03%، وصعد متساوي اﻷوزان egx50 بـ 0.54% عند 2019 نقطة. فيما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41% عند 692 نقطة بـ0.41%، كما تراجع egx100 اﻷوسع نطاقًا بـ 0



أسماء السيد

افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي نحو 13147 نقطة، صاعدًا بنحو1.03%، وصعد متساوي اﻷوزان egx50 بـ 0.54% عند 2019 نقطة.

فيما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41% عند 692 نقطة بـ0.41%، كما تراجع egx100 اﻷوسع نطاقًا بـ 0.10% عند 1561 نقطة.

وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 66.5 مليون جنيه، ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 78 سهما، سيطر الارتفاع على 46 سهما، وتراجعت 10 أخرىـ فيما لم يتغير 22 سهما.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، بصافي مشتريات 908 آلاف جنيه و2.3 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 3 ملايين جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس على تباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ليسجل 13013 نقطة، بارتفاع 0.78%، وفي المقابل تراجع المؤشر السبعيني ليسجل 695 نقطة بتراجع 0.55%.