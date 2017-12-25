بورصة وشركات

تباين مؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الإثنين 25 ديسمبر

  رجب عزالدين   افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.   وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.01% عند مستوى 14789 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% عند مستوى 812 نقطة حتى الساعة 11:00.  
25 ديسمبر، 2017 25 ديسمبر، 2017

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رجب عزالدين
 
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.
 
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.01% عند مستوى 14789 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% عند مستوى 812 نقطة حتى الساعة 11:00.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجانب، حيث صعد egx30 بنسبة طفيفة 0.83% عند 14790 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.89% إلى 818 نقطة.

كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.38% عند مستوى 1936 نقطة، بينما صعد الخمسينى بنحو 0.06% عند 2548 نقطة، وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.62% عند مستوى 14535 نقطة.

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