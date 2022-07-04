تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وهبط المؤشر الرئيسي egx30 بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 9007 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1700 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.07% إلى مستوى 2509 نقطة.

وتوقع خبراء التحليل الفني تكبد مؤشرات البورصة المصرية مزيدًا من التراجعات والخسائر تحت وطأة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.

ورجح الخبراء هبوط EGX30 إلى مستويات الدعم 8800 نقطة، وكذلك تراجع EGX70 قرب مستوى 1660 نقطة، مع فرص ارتداد أفضل من نظيره الثلاثيني.

وقال الخبراء إن الأسهم القيادية تعرضت أمس لضغوط بيعية قوية دفعت المؤشر الرئيسى للتخلي عن مستويات دعم هامة، كما انتقلت عدوى البيع بالتبعية إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليتخلى بدوره عن مستوى الدعم الرئيسي، ولكن بنسب هبوط أقل حدَّة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأمس على هبوط جماعي إذ تراجع EGX30 بنحو %2.35 ليغلق عند مستوى 9008 نقطة، وانخفض EGX70 EWI بنحو %1.27 إلى 1669 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بواقع %1.56 إلى 2507 نقاط.