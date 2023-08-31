تباين مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 31-8-2023، وسط توجهات شرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.13%، عند مستوى 18793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.42%، عند مستوى 3828 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.3%، عند 5602 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 188 سهمًا، ارتفع منها 58 سهمًا، وتراجع 29 سهمًا، فيما استقر 101 سهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء، بصافي قيمة 19.34 مليون جنيه، و9.43 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 28.78 مليون جنيه.