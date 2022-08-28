تباين مؤشرات البورصة المصرية في افتتاح تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع،، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب.

وانخفض المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.47% إلى مستوى 10239نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2218 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.22% إلى مستوى 3178 نقطة.

يتوقع خبراء البورصة المصرية أن تسيطر عمليات المتاجرة على التداولات، وسط جني أرباح جزئي محتمل، مع وصول “EGX30” إلى مستويات 10400 نقطة؛ بدعم الإغلاقات السابقة.

وذكر الخبراء أن السوق تُظهر إشارات إيجابية في ظل التغيرات التي حدثت، الفترة الماضية، بمؤسسات الدولة، بينما قد تتأثر سلبًا بالتصريحات الأخيرة لجيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي مفادها الحفاظ على سياسة متشددة لبعض الوقت، ما يعني المزيد من رفع الفائدة الأمريكية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، بصعود جماعي للمؤشرات، وسط مكاسب لرأس المال السوقي، مع استحواذ المستثمرين المحليين على التعاملات والاتجاه صوب للشراء بقوة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنحو 2%، مسجلًا 10287 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70″ بنسبة 2.37% إلى 2210 نقاط، و”egx100” الأوسع نطاقًا 2.52% مغلقًا عند 3171 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 11.1 مليار جنيه، مغلقًا بمستوى 692.8 مليار جنيه، مقارنة بـ681.7 مليار جنيه في التعاملات السابقة. وسجلت التعاملات 16.4 مليار جنيه، استحوذت الأسهم منها على 47.61%، بينما كان نصيب السندات 52.39%.