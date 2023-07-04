تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، للهبوط بنحو 0.84%، ليصل مستوى 17516 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.5%، مسجلا مستوى 3551 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 0.36% عند 5261 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 65 سهما، فيما تراجع 36 سهما، و استقر 96 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 4.62 مليون جنيه، و 26.83 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 31.48 مليون جنيه.