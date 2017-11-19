تباين في البورصات العربية خلال أسبوع

خالد بدر الدين تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى مع صعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة الكويت ومسقط وهبوط 4 بورصات أخرى منها مصر و أبوظبى. وذكرت وكالة رويترز ، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 3.5 % ليسجل 13847 نقطة بقيا

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى مع صعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة الكويت ومسقط وهبوط 4 بورصات أخرى منها مصر و أبوظبى.

وذكرت وكالة رويترز ، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 3.5 % ليسجل 13847 نقطة بقيادة سهم شركة العربية لحليج الأقطان الذى انخفض سعره 3.7 % مه نهاية الأسبوع .

وهبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.1 % لينزل إلى 4328 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.8 % ليصل إلى 7826 نقطة.

وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6 % ليصل إلى 6913 نقطة وظل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا في بداية معظم جلسات التداول ثم يرتفع قليلا فى ختام تعاملات كل يوم تقريبا وتكرر هذا النمط يوميا تقريبا منذ أعلنت الحكومة عن حملة شاملة على الفساد منذ أسبوعين.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 1 % ليزداد إلى 5106 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.8 % ليتقدم إلى 6309 نقطة .

وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.3 % ليصل إلى 3460 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1270 نقطة .