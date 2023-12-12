تباين في أسعار السجائر بالسوق المحلية.. وتجار: زيادة إقبال المستهلكين على المستورد

تباينت أسعار السجائر المحلية والأجنبية في محال وأكشاك البيع في الأسواق خلال اليومين الماضيين، مع زيادة إقبال المستهلكين على شراء الأصناف المستوردة الصينية، وذلك وفقًا لتأكيدات التجار لـ”المال”.

قال عدد من التجار خلال جولة لـ”المال” على أسواق بيع السجائر، إن الموزعين ما زالوا متحكمين في الأسعار نتيجة وجود تفاوت واضح في ثمن التسليم حسب المنطقة السكنية، على الرغم من زيادة المعروض للأصناف المحلية والأجنبية.

وأكدوا أن هناك تباينًا في أسعار الكليوباترا؛ إذ تتراوح حاليًا من 50 إلى 60 جنيهًا، لافتين إلى تراجع سجائر التارجيت بنحو 5 جنيهات لتصل إلي 40، بدلًا من 45 جنيهًا، في حين سجلت الماربولو حاليًا 85 جنيهًا في بعض المناطق و100 جنيه في أماكن أخرى.

وأشاروا إلى أن سجائر «إل إم» بأنواعها تباع ما بين 70 و80 جنيهًا، والميريت من 85 إلى 110 جنيهات.

ولفتوا إلي أن أسعار السجائر المستوردة الصيني تراجعت أيضًا بنحو 5 جنيهات في العلبة، إذ إنها تراوحت من 30 إلى 35 جنيهًا، مشيرين إلي أن أغلب المستهلكين يفضلون شراءها حاليا نتيجة انخفاض ثمنها.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن في بيان له منذ أيام، عن ضبط كميات كبيرة من السجائر بلغت نحو 915 علبة، تباع بأزيد من السعر الرسمي والمعلن لها من قبل الشركة الشرقية للدخان.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز خلال البيان، أن حملات “حماية المستهلك” التي يشنها هدفها تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك طبقًا لتوجيهات الحكومة، وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.