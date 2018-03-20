تباين في أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الثلاثاء

الصاوي أحمدتباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم –الثلاثاء، بالأسواق، وفق تجار. وفيما انخفضت أسعار الفاكهة، استقرت غالبية أصناف الخضراوات في الأسواق. وأكد التجار في أسواق التجزئة لـ"المال" أن سعر الموز البلدي تراوح بين 6.5 إلي 7.5 جنيها بدلا من 8.5 جنيه الأسبوع الماضي ،وا

الصاوي أحمد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم –الثلاثاء، بالأسواق، وفق تجار.

وفيما انخفضت أسعار الفاكهة، استقرت غالبية أصناف الخضراوات في الأسواق.

وأكد التجار في أسواق التجزئة لـ”المال” أن سعر الموز البلدي تراوح بين 6.5 إلي 7.5 جنيها بدلا من 8.5 جنيه الأسبوع الماضي ،والفراولة سجلت 7.5 جنيها بدلا من 8.5 قبل أيام.

وأوضح -التجار – أن سعر الرمان سجل 8 جنيهات والجوافة تراوحت بين 3.5 إلي 7 جنيهات والتفاح المستورد تراوح من 25 جنيها إلي 28 جنيها والكانتالوب تراوح من 6 إلي 7 جنيهات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سعر الطماطم تراوح بين 2.5 إلي جنيه إلي 4جنيهات والفاصوليا تراوحت من 18 والباذنجان الرومي 4 والبسلة 8 جنيهات والفلفل البلدي/الرومي من 6 جنيها إلي 8 والسبانخ سجلت 6 جنيهات إلي 7 جنيهات.

وأكد التجار لـ”المال” البطاطس سجلت 3 جنيهات والخيار 6 جنيهات والبصل من 3.5 إلي 4 جنيهات، والثوم الخزين البلدي من 20 إلى 25 والثوم الأخضر 3.5جنيه إلي 5 جنيهات والجزر من 6 إلى 7 جنيهات ،القلقاس من 6 إلى 8 جنيهات والفلفل ألوان تراوح بين 13 إلي 15 جنيها بدلا من 12 جنيه قبل أيام.

وأوضح التجار إلي أن القرنبيط تراوح من 3 إلى 8 والكرنب من 5 إلى 10جنيهات، والكوسة من 2.5 إلى 6 والملوخية من 2 إلى 2.5 جنيه للرابطة وورق عنب من 20 إلى 22 للكيلو والبطاطا من 4 إلي 6 جنيهات.