تباين في أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الثلاثاء

الصاوي أحمد تباينت أسعار الخضراوات – اليوم الثلاثاء- بالأسواق، وفق تجار. ووفق تجار فقد تراوحت أسعار الطماطم بين6جنيهات إلي 7 للكيلو ،والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 2.5 جنيه والخيار البلدي 4 جنيهات إلي 5 . وأوضحوا أن سعر الملوخية 8 جنيهات إلي 12 جنيها للكي

الصاوي أحمد

تباينت أسعار الخضراوات – اليوم الثلاثاء- بالأسواق، وفق تجار.

ووفق تجار فقد تراوحت أسعار الطماطم بين6جنيهات إلي 7 للكيلو ،والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 2.5 جنيه والخيار البلدي 4 جنيهات إلي 5 .



وأوضحوا أن سعر الملوخية 8 جنيهات إلي 12 جنيها للكيلو ، الفلفل من 8 إلى 12 جنيها والقلقاس من 5 إلى 8، الليمون 12 جنيها، والباذنجان الرومى من 3.5 إلي 4 جنيهات والباذنجان العروس والأبيض بين 6 إلى 7 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البسلة من 6 إلي 8 جنيهات والثوم من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر من 4 إلى 7 ،و الفلفل ألوان 22 جنيها، القرنبيط من 5 إلى 8، الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو، الكوسة 6 جنيهات وورق 10 إلي 15 جنيها.

وتراوحت أسعار البرتقال من 6.5 إلي 8 جنيهات ،اليوسفي بين 5 إلى 6 جنيهات والموز بين 4 إلى 6، والتفاح المستورد من 15 إلى 28 جنيها للكيلو، والجوافة 7 جنيهات والفراولة 10 الكانتالوب 5 جنيهات والبطيخ من 10 إلى 30 للواحدة، العنب المستورد 27، الخوخ من 7.5 إلى 12 جنيها.