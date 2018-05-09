تباين في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأربعاء

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا فى السوق، اليوم الأربعاء، وفق تجار. وسجلت الطماطم 4 جنيهات في المتوسط، والبطاطس 3.5، والخيار5 جنيهات، والفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلا من 12، والفلفل الرومى من 5 إلى 10، والفلفل الألوان 15.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"، أن سعر الب

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا فى السوق، اليوم الأربعاء، وفق تجار.

وسجلت الطماطم 4 جنيهات في المتوسط، والبطاطس 3.5، والخيار5 جنيهات، والفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلا من 12، والفلفل الرومى من 5 إلى 10، والفلفل الألوان 15.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل 2.5، والملوخية من 6 إلى 7،والقلقاس 5، والسبانخ 4.5، والفاصوليا 5 إلي 7 جنيهات والكوسة 4إلي 5 جنيهات والبسلة من 4 إلي 6 جنيهات، والبامية 15 إلى 20 جنيها.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5، والباذنجان “العروس” 4، والثوم 8، والجزر 3.5، وورق العنب من 10 إلى 15.



وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى من 10 إلى 13 والمشمش 10 جنيهات والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5 إلى 7.5 جنيها والبلح من 6 إلى 7، وتراجع سعر كيلو الموز ليسجل من 5 جنيهات لـ 6.5