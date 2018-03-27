تباين في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الثلاثاء

الصاوي أحمدسجلت أسعار الخضروات تباينا اليوم الثلاثاء بالأسواق، وفق تجار. وسجلت الطماطم5جنيهات والخيار 6والبصل الاخضر 2.5 جنيه، والبطاطس3.5 جنيه بحسب التجار في سوق التجزئة.وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي 12جنيهاوالفلفل البلدي 12جنيها والقلقاس 8 والليمون من 10 إلى 12 جنيها والباذنجان الرو

الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضروات تباينا اليوم الثلاثاء بالأسواق، وفق تجار.

وسجلت الطماطم5جنيهات والخيار 6والبصل الاخضر 2.5 جنيه، والبطاطس3.5 جنيه بحسب التجار في سوق التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي 12جنيهاوالفلفل البلدي 12جنيها والقلقاس 8 والليمون من 10 إلى 12 جنيها والباذنجان الرومي 4جنيهات والباذنجان العروس والابيض بـ 7جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البسلةمن 8الي 10جنيهات والفاصوليا10جنيهات والثوم ب5 جنيهات والجزرمن6 إلى 7 جنيه .

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان 20جنيه والقرنبيط من 5 إلى 8 الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو والكوسة من 4 إلى 5 والملوخية8 جنيهات للكيلو وورق عنب من 20 إلى 22 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار البرتقال 6.5واليوسفي 5والموز 7.5والتفاح المستورد من 15جنيها إلى 28 جنيها للكيلو والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات والفراولة8 جنيهات .

