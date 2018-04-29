تباين في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأحد

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا، ببورصة السوق اليوم الأحد.ووفق تجار، تراوحت الطماطم بين 5 و7 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدي من 6 إلى 8، والرومي 12 جنيها، والفلفل الألوان 15 جنيها في المتوسط.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"،

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا، ببورصة السوق اليوم الأحد.

ووفق تجار، تراوحت الطماطم بين 5 و7 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدي من 6 إلى 8، والرومي 12 جنيها، والفلفل الألوان 15 جنيها في المتوسط.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والبصل الجديد 2.5، الملوخية 6 جنيهات، والقلقاس 6، والسبانخ 4، والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات، والكوسة 4، و”البسلة”من 6 إلى 7، والبامية 30.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5، والباذنجان “العروس” 4، والثوم 5، والجزر 4.5 إلى 7 والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.



وعلى مستوى الفاكهة تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 28، والأصفر 23، والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5 إلى 10جنيهات والبلح من 6 إلى 7جنيهات فيما تراجع سعر كيلو الموز ليتراوح بين 5 جنيهات إلى 6.5 بدلا من 10 و12 جنيهًا خلال الفترة الماضية.