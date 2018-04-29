تباين في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأحد

الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا، ببورصة السوق اليوم الأحد.
ووفق تجار، تراوحت الطماطم بين 5 و7 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدي من 6 إلى 8، والرومي 12 جنيها، والفلفل الألوان 15 جنيها في المتوسط.
وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والبصل الجديد 2.5، الملوخية 6 جنيهات، والقلقاس 6، والسبانخ 4، والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات، والكوسة 4، و”البسلة”من 6 إلى 7، والبامية 30.
وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5، والباذنجان “العروس” 4، والثوم 5، والجزر 4.5 إلى 7 والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.
وعلى مستوى الفاكهة تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 28، والأصفر 23، والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5 إلى 10جنيهات والبلح من 6 إلى 7جنيهات فيما تراجع سعر كيلو الموز ليتراوح بين 5 جنيهات إلى 6.5 بدلا من 10 و12 جنيهًا خلال الفترة الماضية.