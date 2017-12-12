تباين في أسعار الخضراوات بالأسواق

الصاوي أحمد شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات تباينا خلال تعاملات اليوم -الثلاثاء -بالأسواق المحلية. وسجلت معظم المحاصيل استقرارا، بينما تراجعت أسعار البعض الآخر، تزامنا مع زيادة الأقبال علي الشراء وانخفاض درجات الحرارة، وسوء الأحوال الجوية التي تؤدي إلى تباطؤ نضج الثمار. وس

الصاوي أحمد

شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات تباينا خلال تعاملات اليوم -الثلاثاء -بالأسواق المحلية.

وسجلت معظم المحاصيل استقرارا، بينما تراجعت أسعار البعض الآخر، تزامنا مع زيادة الأقبال علي الشراء وانخفاض درجات الحرارة، وسوء الأحوال الجوية التي تؤدي إلى تباطؤ نضج الثمار.

وسجل سعر الطماطم 6 جنيهات في الأسواق بدلا من 7 جنيهات أمس و إستقرت البسلة والقلقاس بـ10جنيهات طبقا لتجار خضراوات وفاكهة في محافظة الجيزة.

وأوضح التجار أن الخيار تراجع لـ6 جنيهات بدلا من 7 جنيهات أمس والبطاطس تراوحت بين 3.5 و5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والثوم البلدي 20 جنيهًا، إلي 25 جنيها والفاصوليا الخضراء بـ5جنيهات إلي 10 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 13 جنيهًا إلي 15 جنيها.

وبلغ سعر الفلفل الرومي والبلدي 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والأبيض 6 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات.

وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مستقرة في البورصات السلعية، وسجل كيلو العنب 7.5 جنيه، والتفاح اللبناني المستورد 20 جنيهًا، والأمريكي بـ25 جنيها والموز البلدي 10 جنيهات، والمانجو بـ20 جنيها والبلح الرملي من 6.5 إلى 10 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والكاكا 12 جنيهًا، والبرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه، والفراولة 15 جنيهًا.

