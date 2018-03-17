تباين في أسعار الخضراوات بأسواق السبت

الصاوي أحمد سجلت أسعار الخضروات تباينا بأسواق السبت، وفق تجار وسجل الفلفل الرومي من5 إلى 7جنيهات والقلقاس من 6 إلى 7جنيه والليمون من 10إلى 12والباذنجان العروس /الرومي من 4 إلى 6 جنيهات. وأكد التجار أن سعر البسلة من 8الي 10جنيهات…

الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضروات تباينا بأسواق السبت، وفق تجار

وسجل الفلفل الرومي من5 إلى 7جنيهات والقلقاس من 6 إلى 7جنيه والليمون من 10إلى 12والباذنجان العروس /الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8الي 10جنيهات و البصل من 3.5 إلى 4والبطاطس من 2 إلى 3 جنيه والثوم الخزين البلدي من 20 إلى 25 والثوم الاخضر 3.5جنيه والجزر من 6 إلى 7 جنيهات.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الخيار الصوب تراوح من 5 إلى 6 جنيهات والسبانخ من 8 إلى 9و الطماطم من 2.5 إلى 3.5 والفاصوليا من 20 إلى 22 جنيها.

وأشار التجار إلى أن الفلفل الأخضر تراوح من 3 إلى 4 والفلفل ألوان من 9 إلى 13 القرنبيط من 3 إلى 8 والكرنب من 5 إلى 10جنيهات، والكوسة من 2.5 إلى 5 والملوخية من 2 إلى 2.5جنيه للرابطة وورق عنب من 20 إلى 22 للكيلو.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5 واليوسفي 5 والموز 10والتفاح المستورد من 15جنيها إلى 25جنيه للكيلو والجوافة من 2.5 إلى 5 جنيهات .

