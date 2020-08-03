تباين في أداء البورصة خلال يوليو وخسائر 4.5 مليار جنيه لرأسمالها السوقي

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تباينا خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 10599 نقطة، صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.8% إلى 1535 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% إلى 2352 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.8%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه، مقابل 590 مليار جنيه.

قيم التداول تسجل 40 مليار جنيه خلال يوليو

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 40 مليار جنيه، منخفضة بقيمة 12.1 مليار جنيه عن تعاملات يونيو المنقضي والذي بلغت خلاله قيم التداول حوالي 52.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06 % خلال الأسبوع.

وقد استحوذت تعاملات المصريين على 75.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 17.9%، وبنحو 6.8% للعرب وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

1.1 مليار جنيه حجم مبيعات الأجانب بالبورصة الشهر الماضي

وقد سجل الأجانب صافي مبيعات خلال تعاملات يوليو بنحو 1.1 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 367.2 مليون جنيه وذلك عقب استبعاد الصفقات.

وجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 70.2% من قيم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب حوالي 22.8%، وبنحو 7% للعرب.