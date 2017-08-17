تباين في أداء البورصات في ختام تعاملات الخميس

وكالات - خالد بدر الدينتباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بصعود 4 بورصات منها السعودية والكويت وهبطت مؤشرات 4 أخرى تصدرتها البحرين ومصر وسط تداولات متواضعة للغاية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وأوضحت الوكالة أن مؤشر تداول أسهم جميع الشر

وكالات – خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بصعود 4 بورصات منها السعودية والكويت وهبطت مؤشرات 4 أخرى تصدرتها البحرين ومصر وسط تداولات متواضعة للغاية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب أكثر من 0.7 % ليرتفع إلى 7179 نقطة مع صعود جميع أسهم البنوك ال12 المدرجة عليه بما فيها سهم البنك الأول الذي صعد سعره 2.4 % وكذلك مؤشر بورصة الدوحة زاد بحوالى 0.9 % ليصل إلى 9106 نقطة.

وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.5 % ليرتفع إلى 6886 نقطة بينما تقدم مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليستقر عند 3601 نقطة بقيادة أسهم شركتى الاتحاد العقارية وجيه.إف.إتش المالية مع ارتفاع أسعار أسهمها 3.7 % و2.8 % على الترتيب.

وخسر مؤشر بورصة البحرين حوالى 0.9 % لينخفض إلى 1299 نقطة وهبط أيضا مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.5 % ليسجل 4889 نقطة بينما نزل مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4493 نقطة بسبب سهم شركة دانة غاز الذى انخفض سعره حوالى 3.2 % .

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليصل إلى 13119 نقطة بقيادة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) التى انخفض أسعار أسهمها 1.1 % لينزل إلى أدنى مستوياتها منذ 4 شهور رغم أن زاد المؤشر أمس حوالى 0.4 % لينهى موجة من الخسائر استمرت ست جلسات انخفض فيها أكثر من 4.3 % ليسجل أسوأ أداء في المنطقة.