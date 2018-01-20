تباين في آراء النواب بشأن خوض عنان سباق الرئاسة

- النواب المؤيدين للسيسي: من حق أي مواطن الترشح ..والكلمة الأخيرة "للشعب" - سمير غطاس: ما نشهده حاليا ليس معركة انتخابية بالمعني الصحيح ياسمين فوازأثار إعلان الفريق سامي عنان ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية عبر فيديو نشره على الصفحة الرسمية لحملته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تباين





– النواب المؤيدين للسيسي: من حق أي مواطن الترشح ..والكلمة الأخيرة “للشعب”

– سمير غطاس: ما نشهده حاليا ليس معركة انتخابية بالمعني الصحيح

ياسمين فواز

أثار إعلان الفريق سامي عنان ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية عبر فيديو نشره على الصفحة الرسمية لحملته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تباين ردود أفعال النواب، رغم إعلان تأييد ما يقرب من ٥٣٠ نائب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي رئاسه الجمهورية لفترة ثانية .

** الكلمة للشعب



من جانبه أكد النائب محمد بدوى دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن ما اعلنه عنان حق لأي مواطن ، قائلا :” من حق اي شخص الترشح في انتخابات الرئاسة مادام تتوافر فيه الشروط القانونية التي أقرها الدستور والقانون “.

وأضاف دسوقي في تصريحاته لـ” المال” أنه علي الرغم من دعمه ترشح السيسي لتولي رئاسة الجمهورية لفترة ثانية إلا أن وجود أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية ظاهرة صحية، مشيرا إلي أن ذلك يعكس صورة ديموقراطية.

ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن الفيصل في الانتخابات الرئاسية هو الشعب، قائلا :”الكلمة الأولي للشعب لأي مرشح رئاسي”.

وهو ما اتفق معه النائب جمال عباس عن حزب المصريين الاحرار أن من حق سامي عنان الترشح في انتخابات الرئاسة ولكن أغلب النواب وهو منهم أعلنوا تأييدهم للرئيس السيسي لاستمرار التنمية والريادة والتقدم للبلاد.

وقال عباس في تصريحاته لـ”المال” من حق عنان أو غيره الترشح في الانتخابات الرئاسية وفقا لما أقرت الدستور شريطة أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة، مؤكدا أن ما يحدث هو دليل علي ديموقراطية العملية الانتخابية.

** أمر جيد ولكن



فيما قال النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أنه حتي الآن ما تم إعلانه من مرشحي الرئاسة ذي خلفية عسكرية، مضيفا أن عنان ليس له تاريخا سياسيا في ظل إعلانه الترشح من حزب مجهول ليس له قواعد شعبية.

وأشار غطاس في تصريحاته لـ”المال” إلى أن سامي عنان قدم عدة أمور جديدة مع إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة أبرزها اختيار فريقه المعاون والمكون من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ليكون نائبا لحقوق الإنسان وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني، الدكتور بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثا رسميا باسمه

ولفت إلى الدستور لم ينص علي وجود نائب للرئيس ، كما أن لم يثر أحد هذا الأمر في الانتخابات الرئاسية السابقة.

ويرى عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن عنان آثار أيضا أمر غاية في الأهمية إلا وهو ابتعاد الجيش عن الانخراط في العمل الاقتصادى.

وشدد على أن المواطن لا يمكنه اختيار عنان إلا في حالة رغبته عدم منح صوته للسيسي، بمعني أنه صوته ليس حبا في شخص سامي عنان ولكن رغبه منه في عدم اختيار السيسي.

وقال سمير غطاس سننتظر لحين استكمال عنان الشروط المطلوبة لاستكمال أوراق ترشحه أم لا، مؤكدا أنه لن يحصل علي تأييد٢٠ نائبا بالتأكيد ولكن يمكنه الحصول علي عدد التوكيلات المطلوبة من المواطنين في المحافظات المختلفة.

ويرى غطاس أن كافة الأحوال ما نشهده حاليا ليس معركة انتخابية بالمعني الصحيح، لعدم وجود مواجهة بين تيارات وبرامج وأحزاب سياسية وهو ما تفتقده مصر حاليا .

** تحفظ

من ناحيته رفض النائب أبو المعاطي عبد المقصود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب التعليق علي الأمر عند اتصال “المال ” به، مكتفيا بتأكيده علي دعمه الرئيس السيسي وتوقيعه استمارة التأييد في الانتخابات الرئاسية .

كان “سامي عنان”، أعلن عقده العزم على تقديم أوراق ترشحه للرئاسة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائه من استيفاء أوراقه.

وأوضح أنه اختار فريقه المعاون والمكون من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ليكون نائبا لحقوق الإنسان وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني، الدكتور بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثا رسميا باسمه.