تباين فى أداء 12 بنكًا خلال أول 9 أشهر من العام الحالى

أظهر مسح أجرته «المال»، شمل 3 بنود من القوائم المالية لـ12 بنكًا وهي: المخصصات، وحقوق الملكية، وصافى الدخل من العائد، تباينًا ملحوظًا فى أداء البنوك المشمولة بالمسح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى.

وشهد بند حقوق الملكية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى ارتفاعًا فى 11 بنكًا، بينما تراجع فى مصرف واحد فقط، وقد سجل إجمالى حقوق الملكية فى الـ12 نحو 163.81 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 146.742 مليار، بزيادة قدرها 17.068 مليار.

17 مليار جنيه زيادة فى حقوق الملكية لـ12 بنكًا خلال 9 شهور

ارتفعت حقوق الملكية لدى البنك التجارى الدولى إلى 56.6 مليار جنيه نهاية خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى 2021، مقارنة مع 52.6 مليار فى سبتمبر الماضى.

وبينت نتائج أعمال بنك قناة السويس وصول حقوق الملكية إلى 4.128 مليار جنيه، مقارنة مع 3.867 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وصعد إجمالى حقوق الملكية ببنك قطر الوطنى الأهلى QNB نهاية سبتمبر الماضى إلى 44.796 مليار جنيه، مقابل 39.631 مليار فى الفترة نفسها بالعام السابق له.

فيما زادت حقوق الملكية داخل البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى 6.543 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة 6.007 مليار فى يونيو 2020.

كما ارتفعت حقوق الملكية داخل البنك المصرى الخليجى إلى 5.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة 5.4 مليار فى الفترة نفسها من العام السابق له.

وزاد إجمالى حقوق الملكية ببنك فيصل الإسلامى المصرى لتسجل 15.784 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 14.38 مليار بنهاية ديسمبر 2020.

وبلغت إجمالى حقوق الملكية ببنك أبوظبى التجارى نحو 6.155 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 3 مليارات بنهاية سبتمبر 2020.

وصعد إجمالى الحقوق الملكية ببنك كريدى أجريكول مصر إلى 7.083 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 6.219 مليار مقارنة مع سبتمبر السابق له.

وقفز إجمالى حقوق الملكية ببنك الإسكندرية ليصل إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.1 مليار بنهاية ديسمبر 2020.

وسجل إجمالى حقوق الملكية ببنك SAiB ، 340 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة مع 350 مليونا فى ديسمبر الماضى.

وأظهرت القوائم المالية وصول حقوق الملكية داخل البركة الإسلامى إلى 5.9 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى مقارنة 5.049 مليار نهاية ديسمبر.

وبلغ إجمالى حقوق الملكية فى البنك الأهلى الكويتى 4.6 مليار جنيه عند سبتمبر الماضى، مقارنة مع 4 مليارات فى سبتمبر السابق له.

وسجل مؤشر صافى الدخل من العائد انخفاضًا فى بنكين، فيما صعد فى 10 بنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، وسجل إجمالى صافى الدخل من العائد لـ12 بنكًا 51.723 مليار جنيه فى 9 أشهر.

51 مليار جنيه صافى الدخل من العائد لـ 12 بنكًا خلال 9 أشهر

وعن صافى الدخل من العائد فى البنك التجارى الدولى، تراجعت إلى 18.15 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة مع 18.84 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفع صافى الدخل فى بنك قناة السويس خلال التسع أشهر الأولى من العام الحالى إلى 1.140 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 1.116 مليار بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وانخفض صافى الدخل من العائد فى البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى 2.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2021، مقارنة مع 2.4 مليار بنهاية يونيو 2020.

وأظهر مسح «المال» صعود صافى إيرادات الدخل من العائد داخل بنك قطر الوطنى الأهلى QNB إلى 11.232 مليار جنيه فى الفترة يناير- سبتمبر 2021، مقارنة مع 11 مليار فى الفترة نفسها السابق له.

وارتفع صافى الدخل من العائد إلى 2 مليار جنيه فى البنك المصرى الخليجى خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، مقارنة مع 1.9 مليار فى الفترة ذاتها من العام السابق له.

فيما بينت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامى وصول صافى الدخل من العائد إلى 3.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مقابل 3.1 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وعلى مستوى إيرادات التشغيل شهدت صعودًا داخل أبوظبى التجارى مصر إلى مستوى 1.273 مليار جنيه فى التسع أشهر الأولى من 2021، مقارنة مع 903.972 مليون فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وبينت نتائج أعمال بنك الإسكندرية وصول صافى الدخل من العائد إلى 4.638 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة مع 4.402 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وأظهر المسح وصول صافى الدخل من العائد إلى 2.189 مليار جنيه فى بنك كريدى أجريكول خلال أول 9 أشهر من العام، مقارنة مع 2.155 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وداخل بنك SAIB صعد صافى الدخل من العائد إلى 100.442 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام، مقارنة مع 92.548 مليون فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وفى بنك البركة الإسلامى، شهد صافى الدخل من العائد صعودًا خلال التسع أشهر الأولى من العام الحالى إلى 2.1 مليار جنيه، مقارنة مع 1.8 مليار فى سبتمبر السابق له.

وحقق بنك الأهلى الكويتى صافى دخل من العائد خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 1.6 مليار جنيه، مقارنة مع 1.3 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وأظهر المسح تراجع حجم المخصصات لدى 3 بنوك، فيما قامت 9 أخرى بزيادة حجم مخصصاتها خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى، وبلغ إجمالى حجم المخصصات فى 12 بنكا الذين شملهم المسح 24.567 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وبدأت البنوك فى زيادة مخصصاتها بالتزامن مع أزمة كورونا، إضافة إلى تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9 وذلك من أجل التحوط ضد مخاطر الائتمان المتوقعة.

24.5 مليار جنيه حجم المخصصات فى 12 بنكًا

وأظهرت نتائج أعمال البنك التجارى الدولى تراجع مخصصاته بنسبة %66 إلى 1.324 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام، مقارنة مع 3.863 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

كما ارتفعت المخصصات لدى بنك قناة السويس إلى 2.346 مليار جنيه جنيه خلال أول 9 أشهر من العام، مقارنة مع 2.174 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق له.

وعن نتائج أعمال البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال 15 شهرًا، ارتفعت المخصصات من 1.044 مليار جنيه فى الفترة المنتهية فى يونيو2020، إلى 1.260 مليار خلال الفترة المنتهية فى سبتمبر الماضى.

وأظهرت القوائم المالية لبنك قطر الوطنى تراجع المخصصات إلى 8.998 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة مع 9.185 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى .

كما رفع البنك المصرى الخليجى مخصصاته خلال أول 9 أشهر من 2021 إلى1.780 مليار جنيه، مقارنة مع 1.492 مليار فى الفترة نفسها من العام السابق له.

وداخل بنك فيصل الاسلامى ارتفعت المخصصات إلى 888.411 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى 2021، مقارنة مع 648.839 مليون فى نفس الفترة المنتهية فى ديسمبر.

وفى بنك أبوظبى التجارى صعدت المخصصات إلى 799.150 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى 2021، مقارنة بنحوـ 746.766 مليون فى نفس الفترة المنتهية فى ديسمبر الماضى.

من ناحية أخرى، ارتفعت المخصصات داخل بنك الإسكندرية إلى 2.619 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2021، مقارنة مع 2.442 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وداخل بنك كريدى أجريكول ارتفعت المخصصات إلى 1.485 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 2021، مقارنة مع 1.349 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وداخل بنك SAIB، ارتفعت المخصصات من 79.3 مليون دولار فى سبتمبر 2020، إلى 66.3 مليون فى سبتمبر الماضى.

وارتفعت المخصصات لدى بنك البركة إلى 1.771 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 1.709 مليار فى الفترة نفسها المنتهية فى ديسمبر.

وبينت نتائج أعمال البنك الأهلى الكويتى انخفاض المخصصات إلى 710.523 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 775.611 مليون بنهاية ديسمبر2020.