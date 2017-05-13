تباين شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن الأسبوع الماضي

الصعود الوحيد لصالح شهادة هيرمس بنسبة 2.3%

سيطر التباين على إغلاق شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة “لندن” أمس الجمعة، ليغلب عليها التراجع والثبات بشكل أكبر، فيما كان الصعود الوحيد من نصيب شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس”، التى صعدت بنسبة 2.3%.

وقال شريف نبوي مدير شهادات الـ”gdr’s” بشركة أرقام كابيتال، إن شهادات الإيداع الدولية، تشهد نوعًا من الهدوء للأسبوع الثاني على التوالي تماشيًا مع تذبذب البورصة المصرية.

وأنهت شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس” تعاملاتها أمس الجمعة، عند 2.65 دولار مقارنة بـ2.59 دولار الأسبوع الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 2.3%، وقال نبوي إن السهم شهد صعودًا في البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس على أداء الشهادة التى سجلت مستوى 2.70 دولار بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي .

وأضاف نبوي أن أداء السهم في البورصة المصرية كان جيدًا رغم أنه قلص جزءًا من مكاسبه بنهاية تعاملات الأسبوع، وهو ما حدث بالمثل بالشهادة إيداع في بورصة “لندن”، وأنهى السهم تعاملاته في البورصة المصرية يوم الثلاثاء الماضي عند مستوى 25.07 جنيه، مقارنة بإغلاقه الخميس عند 24.74 جنيه.



وعلى صعيد التراجعات فقد تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” لتغلق أمس عند 4.13 دولار مقارنة بإغلاقه الجمعة الماضية عند 4.31 دولار بنسبة 4%، إضافة لتراجع شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” بنحو 2% لتغلق عند مستوى 2.45 دولار مقارنة بـ 2.50 دولار الأسبوع الماضي.

كما تعرضت شهادة إيداع شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية لتغلق عند مستوى 5.20 وهو نفس مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، إضافة لشهادة إيداع شركة “أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا” لتسجل 0.30 دولار وهو نفس إغلاقها منذ 10 إبريل الأسبوع الماضي.

وتوقع مدير شهادات الـ “gdr’s” بشركة أرقام كابيتال، أن تشهد شهادات الإيداع الدولية نشاطًا خلال الأسبوع الجاري، مع توقعاته بتحرك مؤشرات البورصة المصرية في اتجاه صاعد.

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 12.907 نقطة بارتفاع بلغ 1.55%، فيما مال أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة للانخفاض حيث سجل تراجعًا بنحو 0.79% عند مستوى 587 نقطة.