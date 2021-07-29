تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهدت مستويات سعر اليورو اليوم الخميس 29 يوليو 2021 حالة من التباين بين الاستقرار والارتفاع مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، بحسب آخر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا لحصر “المال” اليومي عن سعر اليورو مقابل الجنيه. وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات، جاء سعر صرف اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول على مستوى البيع مقابل الجنيه المصري،عند مستويات 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

داخل شركة مصر للصرافة ،سجلت مستويات 18.50 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، لسعريْ شراء وبيع اليورو بنهاية التعاملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري،بحسب آخِر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

من ناحية أخرى، سجل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وعند 18.50 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، أعلنت شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB أحد أكبر المصارف الخاصة مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عرضت شاشات تداول شبكة فروع بنك قناة السويس مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.