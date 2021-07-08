تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

تباينت مستويات سعر اليورو اليوم الخميس 8 يوليو 2021، مقابل الجنيه المصري بالقطاع المصرفي، وبحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُعدة المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، كما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر من حيث الأصول، عند 18.41 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، وصل سعر اليورو أمام الجنيه عند مستوى 18.41 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات تتيح شركة مصر للصرافة سعر صرف اليورو عند 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع خلال التعاملات، وفقًا للتحديثات الأحيرة لأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تأرجحت مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد مستويات شراء وبيع العملة الأوروبية داخل بنك الإسكندرية وصل لمستوى 18.39 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير جريدة “المال”.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

بلغت مستويات العملة الأوروبية داخل البنك التجاري الدولي لمستويات عند 18.43 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

أمام الجنيه المصري وصلت مستويات اليورو مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.61 و18.77 جنيه، داخل بنك الاستثمار العربي.