تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباينت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 26 يونيو 2022 حالة في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.746 جنيه للشراء، و19.836 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.67 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي ختام التعاملات تداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.67 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبينت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري، إلى 19.65 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.67 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

ومن جهه آخرى سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات 19.65 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.67 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر 19.67 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.